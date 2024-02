Seba Rossi rivela: «I rasoterra di un ex Lazio erano fastidiosi» Le parole dell’ex portiere del Milan

Intervenuto a Tv Play, l’ex portiere del Milan, Sebastiano Rossi, ha raccontato un piccolo aneddoto riguardante la sua carriera, citando anche l’ex Lazio, Beppe Signori:

«Ho avuto la fortuna di giocare con i palloni d’oro in squadra, ma anche tra gli avversari. C’è sempre stato un avversario che mi dava fastidio, nel senso che quando calciava in porta era pericolosissimo, era Beppe Signori con i suoi rasoterra. Non perché io soffrissi il rasoterra, ma perché la angolava sempre molto bene»