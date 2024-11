Scuola Calcio, l’U13 conquista la medaglia d’argento al Torneo Caroli Hotels: i dettagli

Scuola Calcio, volano anche le aquile più giovani. Tutti gli ultimi aggiornamenti

Di seguito il comunicato della Lazio.

COMUNICATO– Gli aquilotti più giovani volano in alto e lo fanno conquistando una medaglia di bronzo ed una d’argento. La squadra biancoceleste classe 2015 di mister Badia si fa valere in Grecia, mentre l’Under 13 guidata da mister Salerno ottiene un ottimo secondo posto a Gallipoli.

Volano gli aquilotti classe 2012 guidati da Gioele Salerno, la Lazio conquistano la medaglia d’argento alla 9^ edizione del Trofeo ‘Caroli Hotels’ riservato alla categoria Under 13.

La Lazio inizia la kermesse nel migliore dei modi superando il girone eliminatorio con 3 vittorie in altrettante partite. I biancocelesti vincono 8-0 contro il Diavolo Rosso, 1-0 con il Levante Azzurro e 9-1 contro il Casarano, staccano così il pass per i sedicesimi. Nella sfida successiva i biancocelesti si aggiudicano la sfida contro il Vis Velletri in goleada, termina 11-0. La Lazio continua a vincere e convincere anche negli ottavi di finale dove supera il Rimini 2-1 grazie alle reti di Mazzei N. e Zauri. Nei quarti di finale i capitolini di mister Salerno superano di misura i Foxes Albanova con la rete di Serra e staccano il pass per la semifinale. Nel penultimo atto la Lazio affronta il Bologna. La partita termina 3-3 nei tempi regolamentari (gol di Conti, Cottini e Mazzei N.), sono i calci di rigore a far volare le aquile verso la finalissima. Lazio e Juventus si contendono il titolo del 9° Trofeo Caroli Hotels U13. Sono i piemontesi ad avere la meglio, ai biancocelesti non è sufficiente la rete di Conti. Il risultato finale è di 1-3.

