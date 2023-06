Scuola calcio Lazio, gli Open Day si terranno il 4 e 5 luglio presso il Centro Sportivo Green Club. Il comunicato del club

Sui propri canali ufficiali la Lazio comunica che in virtù delle numerose domande pervenute in questi giorni, non sarà più possibile inviare richieste di partecipazione agli Open Day in programma il 4 e il 5 luglio 2023. Il comunicato:

COMUNICATO– «In virtù delle numerose domande pervenute in questi giorni, la S.S. Lazio comunica che non sarà più possibile inviare richieste di partecipazione agli Open Day in programma il 4 e il 5 luglio 2023 presso il Centro Sportivo Green Club. Si ricorda, inoltre, che i posti sono limitati e sarà premura del club inviare una mail di conferma a coloro i quali hanno sottoscritto la domanda in tempo utile: sarà quindi consentito partecipare alla manifestazione solo ai ragazzi che riceveranno la mail di conferma»