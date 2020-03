Scudetto, Zeman: «Spero che vinca la Lazio, è quella che gioca meglio»

L’ex allenatore biancoceleste si è espresso sulla corsa al primo posto e sulle effettive possibilità della squadra di Inzaghi

Il sogno biancoceleste continua: la Lazio si trova sul tetto della Serie A con i suoi 62 punti e il primo posto in classifica, in attesa del big match fra Juventus e Inter che si giocherà domenica sera. Nonostante l’emergenza sanitaria, la corsa allo scudetto riprende in sordina, con le sfide da disputare a porte chiuse. L’ex mister laziale Zdeněk Zeman ha detto la sua ai microfoni di Rai Radio 1 e spera nei capitolini. Ecco cos’ha detto:

«La Lazio è la squadra che gioca meglio in Italia. L’Atalanta gioca un altro calcio, più fisico. La Juventus non gioca bene ma ha la miglior rosa. Spero che la Lazio vinca lo Scudetto. Lotito ha fatto molto più di altri che hanno mezzi più ampi. Se voglio tornare alla Lazio? Dipende dai programmi e da quel che si può fare».