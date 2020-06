Scudetto, Tardelli: «Lazio e Juve hanno qualcosa in pià, ma l’Inter…»

Lazio, Juve ed Inter si contendono lo Scudetto. Ecco le parole di Tardelli dopo la vittoria dei nerazzurri sulla Sampdoria

L’Inter prova ad accorciare le distanze. Con la vittoria contro la Sampdoria, i nerazzurri si sono portati a -5 dalla Lazio tenendo viva la lotta Scudetto. Ad analizzare la corsa al Tricolore è Marco Tardelli che, a ‘La Domenica sportiva’ ha dichiarato:

«Juventus e Lazio hanno qualcosa in più. L’Inter del primo tempo, contro la Sampdoria, è una squadra da rincorsa scudetto. Quella della ripresa invece no. Ma Conte ci crede e in 12 partite possono cambiare tante cose. Lo vedremo nei prossimi impegni ma se la squadra sta bene e, se cresce, Christian Eriksen può dare qualcosa in più per arrivare in fondo. Credo che se l’Inter avesse davanti in classifica una squadra sola sarebbe tutto più facile».