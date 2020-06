Scudetto, Marotta: «Vincere significherebbe molto in ottica tricolore»

Ai microfoni di Sky Sport, prima di Sampdoria-Inter ha parlato Bebbe Marotta: le parole dell’amministratore delegato dell’Inter

Ai microfoni di Sky Sport, prima di Sampdoria-Inter ha prlato Beppe Marotta evidenziando come vincere il recupero per i nerazzuri sia di vitale importante in ottica Scudetto.

Ecco le sue parole: «Sì, sicuramente le parole di Conte sono uno stimolo condiviso da tutti. Può succedere di tutto sia davanti che dietro e bisogna essere già da stasera carichi e motivati, tre punti questa sera sono importantissimi».

Gianlorenzo Di Pinto