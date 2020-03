Scudetto, Legrottaglie: «Il titolo non va assegnato, dispiace per la Lazio…»

Scudetto, le parole dell’ex difensore Legrottaglie in merito all’assegnazione o meno del titolo di questa stagione

Sono tanti i pareri in merito a come e se finirà questo campionato. Queste le parole di Legrottaglie in merito ai microfoni di SportItalia.

«Istintivamente direi che lo scudetto non va assegnato. Facendo analogie con quello che stiamo vivendo, mi sono chiesto se il virus ha fatto distinzioni. No, la risposta è no. Tutti siamo soggetti a quanto accade, il virus ha colpito tutti e quindi occorre reagire, dando il segnale di accettazione delle decisioni atte a proteggersi. Mi sono anche chiesto se nel regolamento del calcio c’è una regola che preveda una determinata soluzione per una situazione del genere, e non credo proprio ci sia. Dispiace per chi voleva vincere, penso a esempio alla Lazio che ancora era in corsa, ma tanto uno scontento ci sarà sempre. Rispettiamo le regole».