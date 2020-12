Scudetto, Juve e milanesi tentano la fuga, romane al momento fuori dalla Champions

Il Milan vola anche senza Ibra, Inter (sempre a -5) e Juve vincono ma sono alle prese con i casi Eriksen e Dybala. Le romane sono fuori dalla Champions

La classifica si allunga, il Milan svetta, con Inter e Juve a ruota. Staccate Sassuolo e Napoli, mentre le Lazio e Roma al momento sono fuori dalla Champions. I rossoneri dimostrano la loro indipendenza da Ibrahimovic, dopo l’ennesima vittoria senza il loro leader tecnico e carismatico, contro la Samp. Nemmeno una sconfitta post lockdown, non male per un allenatore che in estate è stato ad un passo all’addio in favore di Rangnick, col tempo ha trovato l’equilibrio perfetto in campo e fuori.

