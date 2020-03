Scudetto, Julio Cesar: «La Lazio può vincerlo? Penso proprio di sì!»

Julio Cesar, ex portiere dell’Inter, ha detto la sua sulla lotta Scudetto e sulle possibilità della Lazio di vincerlo

La Lazio corre e sogna. È lì al primo posto e ha tutto il diritto di crederci fino alla fine, nonostante Juventus ed Inter siano pronte per darle filo da torcere. A Footballnews24, anhce l’ex portiere nerazzurro – Julio Cesar – incensato la squadra di Inzaghi:

«In Italia, la Juventus è senza alcun dubbio la squadra da battere. E la Lazio può vincere? Per quello che la squadra di Simone Inzaghi ha dimostrato nel corso di questi mesi credo proprio di sì, possono vincerlo».