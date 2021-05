Scudetto Inter, i nerazzurri sono Campioni d’Italia per la 19^ volta

L’Inter è Campione d’Italia: i nerazzurri hanno conquistato il 19° scudetto della propria storia in virtù del pareggio dell’Atalanta

L’Inter è Campione d’Italia per la 19ª volta della sua storia. In virtù del pareggio dell’Atalanta sul campo del Sassuolo i nerazzurri possono festeggiare un titolo atteso per ben 11 anni.

Dopo i nove scudetti consecutivi della Juventus, Antonio Conte spezza l’egemonia bianconera e riporta il tricolore nella Milano nerazzurra facendo esplodere una città intera. Con 82 punti conquistati e con quattro giornate d’anticipo la squadra di Conte conquista così lo scudetto 2020-2021.