Scudetto, Iachini: «Se la giocheranno Lazio e Juve! L’Inter…»

Iachini non ha dubbi: a lottare per lo Scudetto saranno Lazio e Juventus. Ecco le parole dell’allenatore della Fiorentina

Non si sa nè quando nè come il campionato riprenderà, però pensare alla lotta Scudetto distrae sicuramente dal triste momento che l’Italia sta vivendo. A La Gazzetta dello Sport, mister Iachini ha detto la sua sulla corsa al vertice:

«Se lo giocheranno Juve e Lazio. C’è anche l’Inter anche se è un passo indietro in classifica. Ma non dimenticate che se ripartiremo nessuno saprà a cosa andrà incontro. Sarà una storia tutta da scoprire. Sarà tutto anomalo. La preparazione, gli spalti vuoti. Troppe incognite per sbilanciarsi in pronostici».