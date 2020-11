Corsa scudetto, Ferrara: «Non tralascerei la Lazio…»

Classifica corta e tante competitor per lo Scudetto: Ferrara ha provato a fare qualche pronostico su questo campionato e sulla Lazio…

È ancora presto pronosticare la squadra vincitrice di questo campionato, ma per La Gazzetta dello Sport, Ciro Ferrara ha provato a fare un quadro di questa stagione singolare. Ecco le sue dichiarazioni:

«Le differenze attuali di classifica non sono abissali. Sono curioso di vedere la crescita del Sassuolo, la maggiore novità. Perché l’Atalanta ormai è una certezza. Anche la Roma è partita bene e non tralascerei la Lazio. Alla fine sono sette squadre ma solo in quattro andranno in Champions e non per forza le altre avranno fallito. È lo sport».