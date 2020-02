Scudetto, l’ex Juventus Estigarribia: «Temo più l’Inter della Lazio…»

Marcelo Estigarribia, ex esterno della Juventus, ha detto la sua sulla corsa Scudetto con Lazio ed Inter

Una lotta senza esclusione di colpi, quella per lo Scudetto. Lazio, Juventus ed Inter si affrontano a viso aperto in una corsa serratissima al primo posto. Ai microfoni di TuttoJuve, l’ex esterno bianconero – Marcelo Estigarribia – ha detto la sua:

«Chi temo di più? Anche se ha perso domenica, rispondo l’Inter. Le squadre di mister Conte non mollano mai, è in lotta dall’inizio del torneo e sono sicuro che i nerazzurri saranno in lotta per il titolo fino alla fine».