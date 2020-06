Scudetto, Chiellini: «La Lazio sta facendo bene, si godano il momento…»

Scudetto, le parole di Giorgio Chiellini in merito alla corsa scudetto tra Juventus, Inter e la Lazio di mister Inzaghi

Per Giorgio Chiellini la lotta scudetto è a tre. Per il difensore della Juventus infatti la squadra di Conte non deve essere data per spacciata, anzi. Ecco le sue parole sulle pagine de Il Corriere dello Sport.

«La Lazio? Perché tutti danno l’Inter per morta? Conoscendo l’allenatore e i giocatori, non la trascurerei, in un mini campionato matto 9 punti sono niente. E se batte la Samp in casa i punti scendono a sei. Certo, la Lazio sta facendo un percorso bellissimo. Luis Alberto, Milinkovic e Ciro sono poesia. Si godano questo momento, ma non in eterno».