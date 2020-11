Scudetto, Capello: «La Lazio è un enigma, se tornasse come lo scorso anno…»

Fabio Capello, per La Gazzetta dello Sport, ha fatto un’analisi della corsa scudetto: le sue parole sulla Lazio

Il campionato è ormai avviato, la classifica è ancora corta e parlare di Scudetto facendo pronostici è davvero difficile. Per le colonne de La Gazzetta dello Sport, però, ci ha provato l’ex allenatore Fabio Capello:

«Il Sassuolo è una bella squadra, ma non è attrezzata per lo scudetto. L’Atalanta bisogna vedere come uscirà dal prossimo turno di Champions, le Coppe bruciano energie. La Lazio è un enigma. Se tornasse a essere come quella dell’anno scorso, potrebbe essere una candidata. Roma e Napoli mi sembrano realtà strutturate».