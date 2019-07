Scudetto 1915, riunione in FIGC: la decisione arriverà entro ottobre

La commissione dei saggi in FIGC ha deciso che l’eventuale assegnazione o meno dello Scudetto 1915 sarà decisa entro ottobre

Importanti novità relative allo Scudetto 1915 arrivano dalla Federcalcio. Due giorni fa, scrive Il Messaggero nella sua edizione odierna, si è riunita la commissione dei saggi, creata da Gabriele Gravina per prendere in esame i casi di campionati contesi dell’inizio del 900. Quest’organo ha avuto modo di parlare anche dello Scudetto 1915, di cui la Lazio vuole l’assegnazione in ex aequo con il Genoa. In quell’occasione, a causa dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, i biancocelesti, primi nell’Italia del centro-sud, non ebbero modo di giocarsi lo spareggio con i liguri, primi nel nord. Nella riunione si è fatto il punto della situazione si è deciso che l’eventuale assegnazione o meno del titolo arriverà entro ottobre. Bisognerà, dunque, attendere ancora qualche mese per capire se i tifosi laziali potranno festeggiare il proprio terzo Scudetto.