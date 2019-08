Scudetto 1915, Mignogna: «La commissione ha acquisito i dossier. Sulle tempistiche…»

Lazio, Scudetto 1915: il comunicato dell’avvocato Mignogna

In merito alle indiscrezioni emerse nei giorni scorsi riguardo il procedimento federale avente ad oggetto il riesame del campionato 1914/15 e la richiesta di assegnazione ex aequo del titolo di Campione d’Italia a Lazio e Genoa, appare opportuno evidenziare quanto segue:

1) la Commissione Storica nominata dalla FIGC ha integralmente acquisito il dossier, corposo ed esaustivo, depositato agli atti federali dallo scrivente onde dimostrare le ragioni storiche, legali e morali poste a sostegno della rivendicazione tricolore;

2) le tempistiche decisionali del procedimento attualmente non sono preventivabili, perché le stesse in parte dipenderanno dagli approfondimenti che si renderanno necessari per i campionati 1924/25 e 1926/27 ed in parte risulteranno legate alla calendarizzazione che successivamente verrà dettata dalla Presidenza e dal Consiglio Federale;

3) in attesa che gli esperti nominati dalla Federcalcio completino il loro lavoro, il popolo laziale e a tutti coloro che hanno a cuore la rivendicazione dello Scudetto 1915 restino vigili, unitamente al Comitato Promotore, affinché venga immediatamente fronteggiato ogni eventuale tentativo di strumentalizzazione che “ex adverso” dovesse essere messo in atto.