Scudetto 1915, Mignogna deposita nuovi documenti in FIGC

L’avvocato che sta gestendo la pratica affinché venga assegnato alla Lazio lo Scudetto del 1915 ha ampliato la documentazione in Federazione

Continua da anni ormai la lotta portata avanti dall’Avvocato Mignogna affinché venga assegnato alla Lazio lo Scudetto del 1915 in ex aequo con il Genoa.

In serata sono arrivate novità importanti riguardo la questione pubblicate direttamente dal promotore sul sito Laziostory.it: nuove documentazioni (gli estratti dell’Annuario 1926-27 e Il Mattino del 24-25 maggio 1915) sono state depositate in FIGC a rafforzare la tesi. Inoltre l’avvocato che sta curando la causa biancoceleste ha dichiarato di avere in possesso ulteriori documenti che possono verificare la strumentalizzazione dell’assegnazione del titolo settentrionale al Genoa. Dopo anni la Lazio potrebbe finalmente avere giustizia.