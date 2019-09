Scudetto 1915, Lazio-Genoa con l’hasthtag tricolore diventa uno striscione

Scudetto 1915, ecco cosa accadrà domenica in occasione di Lazio-Genoa

A partire dal match di Serie A Lazio-Genoa, in programma domenica 29 settembre 2019 allo Stadio Olimpico di Roma, in Tribuna Tevere sarà esposto lo striscione “#SCUDETTO 1915LAZIOTRICOLORE”: il famoso hashtag che fu trending topic sui social italiani per una intera settimana, pertanto, prenderà corpo sugli spalti della tifoseria laziale che oramai vanta da oltre un secolo un palese credito di giustizia sportiva, storica e morale.

L’iniziativa è nata grazie alla sinergia tra il Comitato Consumatori Lazio e l’Associazione Sodalizio Lazio, con lo specifico fine di sensibilizzare le istituzioni, la politica ed i media sul tema ed in attesa che la Commissione Storica nominata dalla Figc completi l’esame della corposa documentazione trasmessa agli atti federali onde supportare e legittimare la richiesta di assegnazione ex aequo del titolo di “Campione d’Italia 1914/15” a Lazio e Genoa.

Chi può porti con sé una bandiera tricolore allo stadio, sarà una bella cornice per lo striscione e per lo Scudetto 1915.

Avv. Gian Luca Mignogna