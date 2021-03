Scudetto 1915, riparte la battaglia legale dell’avvocato Mignogna

La battaglia legale per lo scudetto de 1915, guidata in primis dall’avvocato Mignogna, sta per ripartire e ricominciare: la situazione

Scudetto 1915. Un qualcosa che inevitabilmente riecheggia nella mente dei tifosi della Lazio. Una battaglia legale che va avanti da ormai tanti anni e che ora sembrerebbe essere pronta a ripartire e a rientrare nel vivo, vivendo forse la sua parte finale e decisiva.

Ed ecco che, come riportato da Tuttosport, l’avvocato Gianluca Mignogna sarebbe pronto a ridare linfa e impulso al tutto, basandosi sulle oltre 38mila firme raggiunte sulla petizione Lazio 1914/15, Campione d’Italia ex aequo. Il legale avrebbe infatti richiesto alla Federcalcio di trasmettere a tutti i consiglieri la copia di ogni singolo atto e documento presentato a supporto dell’istanza. Non resta che attendere cosa accadrà.