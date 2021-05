Scudetto 1915, ecco perché il 23 Maggio 1915 la Lazio fu Campione del Centro-Sud

La tesi dell’avvocato Mignogna seconda la quale la Lazio sarebbe campione del Centro-Sud nel 1915. I dettagli

Il 22 Maggio 1915 l’allora Federazione Italiana Giuoco Calcio si riunì d’urgenza a seguito della “Mobilitazione Generale” indetta dal Governo Italiano. In tale circostanza, stante l’imminente entrata in guerra della nazione, il Comitato Direttivo della FIGC deliberò di “sospendere ogni match di campionato, dandone avviso ai clubs interessati”. Il relativo comunicato fu pedissequamente pubblicato sui maggiori quotidiani dell’epoca, quali “Il Messaggero” del 24 Maggio 1915 e “La Tribuna” del 25 Maggio 1915.

In virtù di quanto sopra, pertanto, non risultano affatto condivisibili le tesi della Fondazione Genoa, avallate puranche da altri sedicenti storici, secondo cui il 23 Maggio 1915 si ridisputò il match di ritorno del Campionato Meridionale (in realtà a due sole squadre) tra Naples ed Internazionale Napoli precedentemente annullato per irregolarità di tesseramento (come attestato da “L’Italia Sportiva” del 3 Maggio 1915, confermato dal Bollettino Federale del 30 Aprile 1915 e riportato finanche da “Il Roma” del 17 Maggio 1915), la cui cronaca sportiva fu riportata su alcuni quotidiani partenopei (tra cui “Il Mattino” del 24-25 Maggio 1915) ed attualmente viene ancora invocata dagli strenui oppositori dell’assegnazione ex aequo del titolo di Campione d’Italia 1914/15 a Lazio e Genoa.

Non v’è chi non veda, infatti, come qualsivoglia incontro disputatosi a “sospensione federale già adottata” non possa aver avuto alcuna valenza, alcuna ufficialità ed alcuna omologazione, tant’è che già alla mera lettura dei quotidiani napoletani d’epoca è palesemente evidente, invero, come nessuno di essi si spinga a far riferimenti alla successiva Finale Centro-Meridionale contro la Lazio e/o ad un’eventuale gara di spareggio tra l’Internazionale Napoli ed il Naples atta a stabilire chi tra esse avrebbe dovuto, semmai, confrontarsi con la squadra biancazzurra per determinare la squadra Campione dell’Italia del Centro-Sud e la Finalista Nazionale espressa dal torneo centro-meridionale.

Su “Il Mattino” del 24-25 Maggio 1915, in particolare, è dato chiaramente evincersi che la presunta ripetizione del match Internazionale Napoli-Naples fu esclusivamente una sfida a carattere locale, atteso che la Figc aveva già disposto la sospensione bellica di ogni match di prima categoria, l’Internazionale Napoli disputò la gara con soli nove calciatori, la stessa non fu diretta da un arbitro federale ma da “Attilio Bruschini del Naples Foot Ball Club” e come detto il quotidiano partenopeo non fece alcun riferimento alla successiva ed eventuale finale con la Lazio per il titolo centro-meridionale.

Le avverse tesi storiografiche pretestuosamente propinate dagli oppositori all’assegnazione ex aequo dello Scudetto 1915, peraltro, non risultano nemmeno adeguatamente sorrette dal c.d. “criterio territoriale”, elaborato onde legittimare la sfida tra i club partenopei del 23 Maggio 1915 in quanto non necessaria di spostamenti sul territorio nazionale, poiché laddove tale criterio fosse stato effettivamente adottato dalla FIGC, invero, allora puranche l’ultimo incontro del Girone Finale Settentrionale in calendario a Milano il 23 Maggio 1915 tra l’Inter ed il Milan, per le medesime motivazioni e per il medesimo “criterio territoriale”, non sarebbe stato impedito dalla sospensione bellica dei campionati stabilita dal Direttorio Federale il 22 Maggio 1915.

Conseguentemente le conclusioni si palesano assolutamente chiare e concordanti, come raramente accade nel diritto (anche quello sportivo):