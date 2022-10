Scudetto 1915: 4 novembre sit in dei tifosi: i dettagli

Il 4 Novembre si terrà un sit-in riguardo la mancata assegnazione dello scudetto 1915 e inizierà alle ore 15

Venerdì 4 Novembre 2022 si terrà il “Sit-in degli Striscioni” in Via Gregorio Allegri, marciapiede di fronte alla sede della Figc, per commemorarare i “Caduti Laziali della Grande Guerra” e sollecitare l’assegnazione ex aequo dello “Scudetto 1915” alla Lazio.

L’evento sarà accompagnato dalle canzoni La Canzone del Piave, che farà da apripista mentre a concludere il sit-in sarà la canzone Il Silenzio.