Scontri Brasile-Argentina, parla Infantino: «Non c’è posto per la violenza nel calcio»

Scontri Brasile-Argentina, a margine dei disordini durante la sfida tra le due compagini parla il presidente della Fifa

A margine degli scontri e disordini avvenuti durante Brasile-Argentina, è intervenuto sui social il presidente della Fifa Infantino, il quale rilascia queste parole

PAROLE – Non c’è assolutamente posto per la violenza nel calcio, dentro o fuori dal campo. Eventi del genere, come quelli verificatisi durante le qualificazioni alla Coppa del Mondo tra Brasile e Argentina allo stadio Maracana, non hanno posto nel nostro sport o nella nostra società. Senza eccezioni, tutti i giocatori, i tifosi, lo staff e gli ufficiali di gara devono essere al sicuro per giocare e divertirsi con il calcio e chiedo alle autorità competenti di garantire che ciò sia rispettato a tutti i livelli