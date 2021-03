Sconcerti: «Le squadre italiane sono costruite per il quarto posto»

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti si è espresso sulla lotta al quarto posto nel campionato italiano

Mario Sconcerti, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, è stato molto critico circa le squadre del campionato italiano che vogliono ambire ad un posto in Champions League. Tra queste, anche quest’anno, c’è la Lazio di Simone Inzaghi.

Secondo Sconcerti, infatti, il problema è proprio il quarto posto della classifica: «Sono anni che non vengono progettate squadre da Scudetto, ma soltanto con l’obiettivo di arrivare quarti, oscurati dalla Juventus per 9 anni. Mentre in Europa le squadre vengono costruite per vincere, qui ci accontentiamo».