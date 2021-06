Sconcerti: «Sarri? Grande risposta alla Roma di Mourinho»

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni di TMW Radio per commentare l’approdo di Sarri alla Lazio

Sarri alla Lazio, tutto fatto, con tanto di annuncio ufficiale. L’approdo del tecnico toscano riaccende l’entusiasmo dei tifosi biancocelesti, rimasti in parte scioccati dall’addio di Simone Inzaghi. Sarà Sarri contro Mourinho, un motivo in più per i tifosi di Lazio e Roma per seguire il derby, se mai ce ne fosse bisogno.

Su questo tema si è espresso Mario Sconcerti ai microfoni di TMW Radio: «Sarri alla Lazio? Grande scelta e allenatore pronto. Questa è la giusta risposta alla Roma e a Mourinho»