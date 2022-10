Sconcerti: «Nel derby incideranno di più le assenze della Lazio»

Sconcerti parla del derby di domenica prossima soffermandosi sulle assenze delle due squadre in particolare della Lazio

Ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio ha parlato Mario Sconcerti, il quale parla del derby della capitale di domenica prossima, soffermandosi sulle assenze delle due squadre.

ASSENZE – : «Mi dispiace per Milinkovic, non mi sembrava un fallo da ammonizione, credo che incidano di più le assenze per la Lazio. Dybala è arrivato da poco, mentre la Lazio da anni conta su Milinkovic e Immobile»