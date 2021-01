Sconcerti: «La Lazio solo una volta è rimasta senza fare gol»

Con la vittoria sul Sassuolo, la Lazio si è riportata a contendere la Champions League: i complimenti di Sconcerti

La Lazio si è agganciata al treno Champions. Con le vittorie consecutive inanellate negli ultimi turni di campionato, è tornata a competere per l’Europa dei grandi impensierendo le competitor. A fare i complimenti alla squadra di Inzaghi, è Sconcerti che – a TMW Radio – ha commentato:

«Per vincere il campionato non puoi stare più di 4 partite senza segnare. Oggi Inter e Milan sono in testa, essendo rimaste una sola volta senza segnare, ma c’è una sorpresa, che è la Lazio, che è rimasta solo una volta senza fare gol».