Sconcerti: «Contro il Brugge per la Lazio è vitale. La Champions…»

Mario Sconcerti, giornalista e opinionista, ha parlato del momento della Lazio e della sfida contro il Brugge in Champions

Intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, Mario Sconcerti ha parlato del momento della Lazio e della sfida col Brugge.

«Gli impegni in Champions League hanno sottratto ai biancocelesti un po’ di energie che altrimenti avrebbero speso per il campionato. Giocare ogni tre giorni non è stato affatto semplici. Inzaghi ogni volta si è dovuto preoccupare di schierare la formazione migliore. Visto è il calendario è normale che, se si vuole andare avanti in coppa, qualcosa bisogna rinunciare. Contro il Club Brugge è proprio come dice il tecnico: la sfida è di vitale importanza. Sono sicuro che la pausa natalizia farà bene a tutti i club. Soprattutto a quelli che non sono abituati a giocare tutte queste partite ravvicinate».