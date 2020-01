Sconcerti: «Il problema dell’Inter non è la Juventus ma la Lazio che è alla pari»

Lazio, il pensiero di Mario Sconcerti sulla lotta allo scudetto e su chi può impensierire maggiormente la Juventus

La Lazio ha vinto, l’Inter invece è stata inchiodata dal Lecce sull’1-1. La Juventus, come i biancocelesti, ha battuto il Parma portandosi al momento al primo posto in classifica in solitaria. Mario Sconcerti ha detto la sua in merito ai microfoni di TMW Radio.

«E’ molto più vicina la Lazio alla Juve che l’Inter. Il vero problema per i nerazzurri non è la Juve ma la Lazio che le sta alla pari, con una partita in meno. Conte continua a dire che la squadra non può dare che questo. Ci spieghi perché è alla pari della Lazio, è questo il limite, non è essere secondi dietro alla Juve. Dice che è colpa della squadra, che è questa, e quindi indirettamente della società. Ma può andar bene se il tuo avversario è la Juve, ma in questo momento è la Lazio».