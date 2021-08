Sconcerti: «Il binomio tra Correa e Sarri per me è possibile»

Sconcerti ha spiegato come secondo lui Correa potrebbe essere l’Insigne di Sarri: per il giornalista dunque la convivenza è possibile

Il futuro di Joaquin Correa è ancora avvolto dal mistero. Il trequartista è stato regolarmente inserito nella lista dei convocati del ritiro in Austria, ma questo non assicura assolutamente una sua permanenza. Inoltre i biancocelesti, grazie alla sua cessione, reperirebbero risorse importanti da destinare al mercato in entrata.

Mario Sconcerti, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio spiegando come secondo il suo parere le convivenza tra Sarri e Correa sia assolutamente possibile:

«Se Correa può adattarsi a Sarri? Lo metti a fare l’Insigne, ci sta benissimo».