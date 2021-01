Sconcerti: «Ero sicuro che la Lazio avrebbe vinto il derby, è una squadra completa»

Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio dopo il weekend calcistico che si è concluso con la vittoria dell’Inter sulla Juve

Mario Sconcerti, giornalista ed opinionista televisivo, ha parlato a TMW Radio dopo il weekend calcistico che si è chiuso con la vittoria dell’Inter sulla Juve.

VITTORIA LAZIO NEL DERBY – «E’ una delle poche squadre complete. Era la peggior squadra da incontrare per la Roma. Facendo due gol subito, ha orientato subito l’incontro. Poi ha una personalità da grande squadra. Ero convinto che vincesse».

INTER-JUVE – «La Juve è fuori dalla lotta Scudetto. Ha una differenza forte rispetto alle ultime due stagioni in termini di punti. E’ la sconfitta peggiore degli ultimi dieci anni. Non c’è stata qualità nel gioco, applicazione. E’ quasi sembrata una partita non preparata. Ci sono dei giocatori che sono scomparsi. Vedi Ronaldo, che nelle ultime tre partite non si è visto. E guarda caso la Juve si è eclissata. Senza il portoghese sembra mancare uno schema d’attacco. La mia impressione è che si sia parlato troppo di tattica. Questo è un non-gioco, una non-squadra»