Sconcerti: «È un campionato rovesciato, Lazio e Roma...»

A commentare il campionato italiano è Mario Sconcerti che, per TMW Radio, interviene così:

«In questo momento è un campionato quasi rovesciato, dove Juventus e Inter sono fuori e questo lascia spazio a Lazio e Roma anche. È un campionato molto nuovo, vedremo quanto reggerà. Si resta impressionati oggi da Napoli e Udinese, questa per quanto fa più per come lo fa. È un campionato anomalo».