Mario Sconcerti ha analizzato il momento che sta vivendo la Lazio, dopo il pareggio contro il Genoa: le sue parole

Ancora un pareggio per la Lazio. Ancora malcontento in campionato. Mario Sconcerti – per TMW – ha analizzato il momento dei biancocelesti, ecco le sue parole:

«Perché ha fatto la Champions, e perché è un campionato strano. Ha avuto un atteggiamento schizofrenico. Secondo me è ora che questa Lazio sia ricostruita, non da zero ma che ci si metta mano. Un ciclo è finito».