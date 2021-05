Sconcerti: «Incontro Inzaghi-Lotito? Segnale che si vuole continuare»

Mario Sconcerti ha detto la sua sull’incontro di oggi tra Lotito e Inzaghi ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue dichiarazioni

L’incontro tra Lotito e Inzaghi è ormai il leit motiv di questa giornata per tutto il mondo Lazio. Le quotazioni favorevoli ad una permanenza del tecnico continuano a salire ed è di questo avviso anche Mario Sconcerti, che ha detto la sua su questa situazione ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue dichiarazioni.

«Che il rapporto tra la Lazio e Inzaghi sia logoro si è capito. Il fatto che si incontrino è perché forse si vuole andare avanti. Io credo che Inzaghi abbia molte chance per restare. Un’Inter campione d’Italia senza allenatore deve far riflettere. Io pensavo arrivasse Allegri, credo che la fretta della Juve sia proprio per questo motivo».