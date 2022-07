Sconcerti: «Credo che a medio termine la Lazio possa cambiare proprietà»

Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni di Tmw Radio del possibile cambio di proprietà in casa Lazio

LAZIO – «Situazione Sampdoria? Giampaolo è anche eccessivamente sincero, non le manda a dire. La situazione Samp è cristallizzata, credo che la società sia in vendita ormai. In questo momento qualsiasi cosa si spenda. Credo che andranno all’estero e credo che almeno altre 3-4 società passeranno a magnati stranieri. Magari Napoli, a medio termine anche la Lazio».