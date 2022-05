Sconcerti contro Mourinho: «È sesto nonostante i giocatori presi»

Mario Sconcerti ha analizzato la stagione della Roma ai microfoni di TMW Radio. Le dichiarazioni del giornalista

MOU – «Io credo che Mourinho in questo momento sia un grandissimo allenatore di folle. Voglio ricordare che la Roma ha un punto in meno con sei giocatori in più. Il portoghese è bravissimo a non parlare dei problemi della Roma e dei suoi, attaccando il Feyenoord dicendo che è già in vacanza e diciamo non avendo un segno di rispetto né per Zeman né per un giornalista. La Roma in questo momento comunque è sesta con Mourinho in panchina e con sei giocatori in più da lui richiesti. Penso che la Roma abbia dei giocatori molto buoni ma non gioca bene e questo è stato un tratto comune in quasi tutto il campionato. Ad oggi la Roma non si sa qual è la sua collocazione».