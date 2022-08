Sconcerti: «Alla Lazio forse serviva qualcosa in più»

Sconcerti ha analizzato il calciomercato della Lazio, sottolineando le lacune della rosa dei biancocelesti

Sconcerti ha analizzato il calciomercato della Lazio, sottolineando le lacune della rosa dei biancocelesti. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio:

«Io credo che la Lazio sia sempre tra quarto e sesto posto. È l’unica squadra che parte dai trenta gol di Immobile, e questo è importante, però doveva aggiungere perché era arrivata quinta lo scorso anno e non è mai stata estremamente competitiva. Forse per fare l’ultimo gradino serviva qualcosa che non è arrivato. Una cosa comunque è certa, la Lazio è una squadra pronta e sarà come sempre un avversario molto scomodo per tutti. Non mi sembra però all’altezza delle altre».