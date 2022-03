Scomparsa Venturelli, la mamma: «Non smetterò mai di ringraziare Immobile e la Lazio»

La madre di Alessandro Venturelli, il ragazzo scomparso da oltre un anno e mezzo, ha voluto ringraziare la Lazio e Immobile

Prima della partita contro il Napoli, Ciro Immobile ha letto un messaggio per Alessandro Venturelli, il ragazzo scomparso vicino Sassuolo da oltre 500 giorni. In una intervista a Il Resto del Carlino, ma la madre ha voluto ringraziare l’attaccante e il bomber per il gesto.

RINGRAZIAMENTI – «Non smetterò mai di ringraziarli, ma purtroppo quelle iniziative non hanno avuto seguito a livello politico. Sono rimaste confinate negli stadi. Le istituzioni italiane fanno poco per gli scomparsi. Le persone scomparse vanno cercate, non si possono solo attendere le segnalazioni».