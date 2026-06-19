Di Canio ricorda Protti: «Una persona genuina, oltre che un grande professionista!»

La scomparsa di Igor Protti ha lasciato un profondo sgomento. Paolo Di Canio lo ricorda con affetto: le parole

Il mondo del calcio italiano è in lutto per la scomparsa di Igor Protti, morto all’età di 58 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia. La notizia ha colpito profondamente anche la Lazio, che conserva il ricordo di un attaccante capace di lasciare il segno, seppur in una parentesi relativamente breve con la maglia biancoceleste. Appresa la notizia, il club ha diffuso una nota ufficiale per esprimere cordoglio e solidarietà alla famiglia, sottolineando il grande dolore che la perdita rappresenta per tutta la comunità biancoceleste.

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Ricordi e testimonianze

Non solo la Lazio, ma anche numerosi personaggi del calcio e altri club si sono stretti attorno al ricordo di Protti. Tra questi, Paolo Di Canio ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24, ricordando l’attaccante con affetto e ammirazione per la carriera e la personalità, evidenziando il valore umano e sportivo che ha lasciato nel calcio italiano e tra i tifosi della Lazio. Vi riportiamo le sue dichiarazioni:

«Igor Protti era una persona straordinariamente genuina e un professionista esemplare. Ma ciò che lo distingueva era il talento puro: se fosse cresciuto nei tempi moderni, gli sarebbe stata assegnata la fascia di capitano della Nazionale. È capitato invece in un’epoca in cui, per conquistare la classifica dei cannonieri in Serie A con 24 gol nel ’96, insieme a Signori, ha dovuto confrontarsi e battere campioni del calibro di Weah e Batistuta».