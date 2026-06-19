Cataldi, il rientro resta un rebus: Gattuso fa i conti anche con Isaksen

Danilo Cataldi e Gustav Isaksen sono le due incognite che dovrà affrontare il nuovo allenatore della Lazio Gennaro Gattuso verso la prossima stagione

La nuova Lazio di Gennaro Gattuso dovrà partire anche da una gestione molto attenta delle condizioni fisiche di alcuni elementi chiave. Tra i casi da monitorare con maggiore prudenza c’è quello di Danilo Cataldi, finito sotto i ferri soltanto a inizio giugno per risolvere i problemi legati alla pubalgia. Come riportato dalle news Lazio di oggi de Il Messaggero, il centrocampista biancoceleste rappresenta oggi un punto interrogativo soprattutto in chiave minutaggio, almeno nella prima parte della nuova stagione.

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Cataldi, il minutaggio iniziale resta da valutare

Il nodo non riguarda soltanto il recupero clinico di Cataldi, ma soprattutto la sua capacità di tornare rapidamente dentro le rotazioni con continuità. Dopo un intervento di questo tipo, la Lazio dovrà evitare forzature e programmare il rientro con grande attenzione.

Per Gattuso, che avrà bisogno di intensità, equilibrio e affidabilità in mezzo al campo, la gestione del centrocampista sarà uno dei temi più delicati del precampionato. Il tecnico dovrà capire quando e quanto potrà utilizzarlo, senza correre il rischio di rallentare il percorso di recupero.

Anche Isaksen resta alle prese con la pubalgia

Il discorso è simile per Gustav Isaksen, anche lui frenato dalla pubalgia. A differenza di altri compagni, però, l’esterno danese non si è ancora sottoposto a intervento chirurgico e ha scelto di proseguire con una terapia conservativa. Una strada già tentata inizialmente anche da Nicolò Rovella, nella speranza di evitare l’operazione e risolvere il problema attraverso un percorso meno invasivo. La situazione resta però da seguire con attenzione, perché la pubalgia può condizionare ritmo, continuità e rendimento.

Per Gattuso si tratta di un doppio problema da inserire nelle valutazioni tecniche della nuova stagione. Cataldi dovrà ritrovare progressivamente condizione e minutaggio, mentre Isaksen resta in una fase di attesa legata agli effetti della terapia conservativa.

La Lazio dovrà quindi muoversi con equilibrio, valutando giorno dopo giorno le risposte dei giocatori. In una stagione che richiederà subito intensità e certezze, la gestione degli infortuni può diventare un fattore decisivo nella costruzione del nuovo progetto biancoceleste.