Mercato Lazio, Ghedjemis nuovo obiettivo della dirigenza capitolina! Cosa filtra

Mercato Lazio, gli occhi sono puntati su un esterno algerino, si tratta di Farès Ghedjemis. Le ultimissime

Le strategie per l’attacco della Lazio si spostano improvvisamente in Ciociaria. Secondo quanto svelato dal portale tedesco fussballeuropa.com, la dirigenza capitolina si sarebbe inserita con forza nella corsa per Fares Ghedjemis, talentuoso esterno destro di proprietà del Frosinone. Il calciatore algerino è reduce da una stagione straordinaria, vissuta da protagonista assoluto sul campo e ha attirato le attenzioni di numerose big europee. L’interesse dei biancocelesti testimonia la volontà di investire su profili giovani, di grande tecnica e capaci di spaccare le partite con la loro velocità sulla corsia laterale.

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I numeri di Fares Ghedjemis col Frosinone

La clamorosa ascesa dell’ala destra classe 2002 è giustificata da statistiche personali impressionanti nell’ultimo torneo. Fares Ghedjemis ha infatti trascinato il Frosinone mettendo a referto ben 15 gol e 3 assist nelle 38 partite disputate, numeri che lo hanno consacrato come uno dei migliori elementi della categoria. Attualmente l’attaccante è impegnato con la Nazionale dell’Algeria nella prestigiosa vetrina dei Mondiali 2026, un palcoscenico che sta amplificando ulteriormente la sua visibilità internazionale e che rischia di far scatenare un’autentica asta di mercato!

La valutazione di Fares Ghedjemis

L’affare non si preannuncia affatto semplice per i biancocelesti a causa delle altissime pretese economiche della società ciociara. Il club proprietario del cartellino non ha alcuna intenzione di svendere il proprio gioiello e per la sua cessione chiede una cifra non inferiore a 20 milioni di euro. Nella rosa della Lazio, l’eventuale arrivo del calciatore algerino andrebbe a occupare la corsia presidiata da Gustav Isaksen, considerando che Matteo Cancellieri è ormai considerato in uscita e destinato a una nuova cessione. I contatti tra le parti potrebbero decollare subito, ci saranno aggiornamenti.