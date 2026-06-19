Futuro Mandas, nessun riscatto del Bournemouth! Ma Gattuso punta su di lui

Futuro Mandas, il club inglese non eserciterà il diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro! Gattuso punta forte sul greco

I fari del mercato sono tutti puntati sulla porta della Lazio, protagonista di un vero e proprio incastro strategico. La sessione estiva sta portando grandi scossoni nel reparto dei numeri uno biancocelesti, con decisioni importanti da prendere sia sul fronte delle uscite che su quello delle conferme interne. Il primo grande nodo da sciogliere riguarda il futuro dell’estremo difensore ellenico, il cui destino sembrava inizialmente scritto lontano dalla Capitale.

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Il Bournemouth frena su Mandas e chiede lo sconto

Il club inglese del Bournemouth ha deciso di non esercitare l’opzione di riscatto precedentemente concordata per Christos Mandas. La compagine della Premier League avrebbe espresso il gradimento per trattenere il portiere greco, ma soltanto a cifre decisamente più vantaggiose rispetto agli accordi presi. Dal canto suo, la dirigenza guidata dal presidente Claudio Lotito non ha intenzione di fare sconti e non scende sotto la valutazione minima di 15 milioni di euro per il cartellino del greco.

L’addio di Provedel cambia il destino di Mandas

L’intera situazione legata a Mandas è inevitabilmente subordinata alla partenza di Ivan Provedel. Per il passaggio di quest’ultimo all’Inter manca ormai soltanto il timbro dell’ufficialità, un addio pesante che costringerà la società a profonde riflessioni. Non è infatti escluso che l’ex portiere dell’OFI Creta possa clamorosamente rimanere a Formello per raccogliere un’eredità così importante in vista della prossima stagione calcistica.

Il piano di Gattuso per lanciare Mandas titolare

A spingere per la permanenza del classe 2001 c’è soprattutto il nuovo allenatore Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese stima molto il ragazzo e vorrebbe puntare forte su Mandas come nuovo titolare fisso della retroguardia laziale. Questo scenario permetterebbe inoltre all’ambiente di far crescere con la dovuta pazienza il giovanissimo Edoardo Motta, reduce comunque da una seconda parte di stagione vissuta da grande protagonista.