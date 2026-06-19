Si infittisce la concorrenza per Martínez! Non solo la Lazio, piomba la Fiorentina

Arnau Martínez è al centro del mercato! Oltre alle avances estere e della Lazio, ora approdano anche quelle provenienti dalla Viola

Calciomercato Lazio: avanza sensibilmente la concorrenza internazionale per uno dei talenti più interessanti del panorama calcistico spagnolo. Il nome caldo è quello di Arnau Martinez, talentuoso terzino classe 2003 di proprietà del Girona, la cui clausola rescissoria è calata a 8 milioni di euro in seguito alla recente retrocessione del club biancorosso in Serie B spagnola. La Lazio segue il giocatore con grande attenzione fin dall’inverno e ora la dirigenza capitolina potrebbe tornare con forza alla carica. I biancocelesti considerano il difensore l’innesto ideale per il reparto arretrato, specialmente dopo la partenza di Alessio Romagnoli o di un’eventuale cessione del centrale Mario Gila.

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La Fiorentina piomba su Arnau Martinez

I biancocelesti non sono però gli unici a muoversi con decisione in Italia per il giovane talento iberico. Come riportato da Sky Sport, sul calciatore ci sarebbe anche il forte inserimento della Fiorentina, che lo starebbe seguendo con molta attenzione come possibile sostituto di Dodo. La permanenza a Firenze del terzino brasiliano non è affatto scontata per la prossima stagione, considerando i forti interessamenti mostrati da diverse squadre di prima fascia nel campionato italiano. Per questa ragione, la dirigenza toscana ha individuato nel classe 2003 del Girona il profilo ideale da regalare al proprio allenatore per occupare la corsia di destra.

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Concorrenza all’estero per Arnau Martinez

La corsa al difensore spagnolo si preannuncia decisamente agguerrita e non si limita soltanto ai confini della Serie A. Oltre ai club italiani, sono note da tempo le forti avances di due importanti società della Liga spagnola, ovvero il Betis e la Real Sociedad, pronte a sfruttare l’occasione di mercato legata alla vantaggiosa clausola di 8 milioni di euro. Il giocatore rappresenta un’autentica opportunità a prezzo di saldo, motivo per cui la sfida di mercato tra la Lazio, la Fiorentina e le pretendenti spagnole entrerà nel vivo già nei prossimi giorni per ottenere il definitivo sì del ragazzo!