Belahyane non è certo di restare alla Lazio: Gattuso valuta il futuro del mediano

Belahyane Lazio, una stagione ai margini e un futuro tutto da chiarire. Ora per il classe 2004 è il momento delle riflessioni profonde

Calciomercato Lazio news: in casa biancoceleste si apre una fase di valutazioni approfondite sui giocatori che hanno trovato meno spazio nel corso dell’ultima stagione. Tra i profili da monitorare con maggiore attenzione c’è Reda Belahyane, centrocampista classe 2004 arrivato dall’Hellas Verona e finito progressivamente ai margini delle rotazioni biancocelesti.

Il mediano marocchino, negli ultimi dodici mesi, ha collezionato appena 14 presenze e 612 minuti complessivi in campo: numeri che impongono una riflessione sul suo ruolo all’interno del nuovo progetto tecnico.

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Belahyane, Gattuso può offrirgli una nuova occasione

L’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina biancoceleste potrebbe però aprire uno scenario diverso. Il tecnico dovrebbe partire dal 4-2-3-1, sistema che prevede una mediana a due e che, almeno sulla carta, potrebbe valorizzare le caratteristiche di Belahyane. In un centrocampo più compatto, il classe 2004 avrebbe la possibilità di lavorare su compiti chiari, alternando fase di interdizione, gestione del possesso e copertura degli spazi. Per questo il ritiro e le prime settimane di lavoro potrebbero diventare decisive per capire se il giocatore potrà ritagliarsi una nuova chance.

Belahyane, Cataldi e Rovella partono avanti nelle gerarchie

Il punto, però, resta legato alla concorrenza interna. Nelle gerarchie iniziali Danilo Cataldi e Nicolò Rovella sembrano partire davanti a Reda Belahyane, soprattutto per esperienza, conoscenza dell’ambiente e affidabilità già dimostrata. Il marocchino, quindi, dovrà provare a convincere Gattuso giorno dopo giorno, dimostrando di poter essere una risorsa utile non soltanto come alternativa, ma anche come elemento realmente funzionale alla nuova identità tattica della squadra.

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Belahyane Lazio, il mediano deve scegliere tra pazienza e nuova esperienza

La decisione finale non dipenderà soltanto dalla Lazio. Anche Belahyane sarà chiamato a interrogarsi sul proprio futuro. Restare significherebbe accettare inizialmente un ruolo da comprimario, con la possibilità di guadagnare spazio attraverso il lavoro quotidiano. Andare via, invece, potrebbe garantirgli maggiore continuità e un percorso più lineare in una fase importante della carriera.

Il bivio è chiaro: provare a conquistare Gattuso oppure cercare altrove una nuova esperienza. La risposta arriverà dalle valutazioni tecniche e dalla volontà del giocatore.