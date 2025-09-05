 Scomparsa Armani, arriva il messaggio di cordoglio del club biancoceleste: i dettagli
Scomparsa Armani, arriva il messaggio di cordoglio del club biancoceleste: i dettagli

Sassuolo Lazio: data, orario, probabili protagonisti e dove vedere la partita

Lazio, Sarri può sorridere: ecco i nuovi rinforzi per la stagione biancoceleste!

Flamengo, pronto l'assalto a Valentín Castellanos: l'attaccante della Lazio nel mirino per gennaio

Lazio, operazione in vista: il colpo di mercato può arrivare già a gennaio! I dettagli

Scomparsa Armani, arriva il messaggio di cordoglio del club biancoceleste: i dettagli

6 secondi ago

giorgio armani

Scomparsa Armani, arriva il messaggio di cordoglio per lo stilista di fama mondiale del club biancoceleste: tutti i dettagli

La S.S. Lazio ha espresso in serata il proprio cordoglio per la scomparsa di Giorgio Armani, stilista di fama mondiale e simbolo indiscusso di eleganza e raffinatezza. Fondatore dell’omonima maison, Armani ha contribuito in modo determinante a portare il Made in Italy ai vertici della moda internazionale, trasformandolo in un marchio di eccellenza riconosciuto in ogni angolo del pianeta.

In un comunicato ufficiale, il club biancoceleste ha sottolineato come Armani abbia sempre dimostrato una sincera vicinanza al mondo dello sport italiano, sostenendo discipline e squadre con passione e discrezione. La Lazio ha voluto ricordare non solo il genio creativo, ma anche l’uomo che, con il suo stile inconfondibile, ha saputo unire moda, cultura e sport in un linguaggio universale.

Negli anni, Giorgio Armani ha collaborato con diverse realtà sportive, vestendo atleti e squadre nazionali, e contribuendo a diffondere un’immagine di professionalità e classe anche fuori dal campo. La sua attenzione ai dettagli e la capacità di coniugare funzionalità ed estetica hanno lasciato un segno indelebile anche nel calcio, sport che ha sempre seguito con interesse.

LA NOTA DEL CLUB – “La S.S. Lazio si unisce al cordoglio per la scomparsa di Giorgio Armani, simbolo universale di eleganza e stile, che ha portato il Made in Italy nel mondo contribuendo a renderlo un punto di riferimento internazionale e mostrando sempre vicinanza allo sport italiano. Il Club esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutte le persone a lui care“.

La notizia della scomparsa dello stilista ha suscitato reazioni in tutto il panorama sportivo e culturale, confermando quanto la sua figura fosse trasversale e amata. Con la sua eredità, Giorgio Armani continuerà a ispirare generazioni di creativi, sportivi e appassionati di stile.

