Scommesse, la Serie A trema: Fagioli ha consegnato il cellulare. Una decina di giocatori coinvolti nel nuovo scandalo del calcio italiano

Stando alla ricostruzione di Repubblica i nomi di Nicolò Fagioli, Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali sono soltanto tre, i più famosi, di una decina di calciatori sui quali la Polizia sta effettuando accertamenti da qualche mese per il giro di scommesse illecite. C’è almeno un altro giocatore della Juventus, di seconda fascia. E altri giocatori di Serie A. È verosimile però che l’elenco sia destinato ad allungarsi. Sono già state individuate almeno tre piattaforme illegali, sulle quali gli investigatori sono convinti che i calciatori italiani scommettessero abitualmente.

Il quotidiano romano spiega come Fagioli abbia già ammesso tutto e si sia autodenunciato. Lo juventino ha consegnato il cellulare scatenando l’effetto domino: agli atti ci sono delle chat con una serie di compagni in cui si parla di scommesse in maniera esplicita. Sono una decina: c’è un compagno della Juve di seconda fascia e ci sono anche Tonali e Zaniolo. Non c’è la prova che i due abbiano scommesso ma i messaggi sono inequivocabili.