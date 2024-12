Schwoch: «Baroni e Conte faranno un po’ di rotazioni. Su Noslin dico questo»

Le parole di Schwoch su Baroni e Conte e sulla sfida che andrà in scena questa sera tra Lazio e Napoli

Ai microfoni di Radio Laziale, Stefan Schwoch ha parlato dell’imminente sfida di questa sera tra Lazio e Napoli. Ecco le sue parole

PAROLE- «Giustamente baroni e conte faranno un po’ di rotazioni, per quanto sia giusto non snobbare la Coppa Italia, è giusto che gli allenatori pensino al campionato. Sono anche in una bella posizione in classifica perciò è una partita cruciale, gli allenatori non sveleranno oggi quello che accadrà domenica in campionato »

NAPOLI- Conte ha ricreato quello spirito che c’era con Spalletti. È una squadra solidissima, che subisce pochi gol e alla fine è così che si vincono i campionati. Soprattutto se va in vantaggio poi è difficile che prenda gol perché abbassa il baricentro crea tantissima densità in mezzo al campo.

NOSLIN- “A me Noslin non dispiace, l’ho visto giocare anche a Verona. Giustamente nella Lazio trovare spazio è dura, però quando l’ho visto all’opera mi ha sempre fatto una bella impressione per il suo modo di attaccare la profondità. Qualche volta fa qualche errore di troppo davanti alla porta però ci può stare tranquillamente nella rosa della Lazio“