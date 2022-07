Schira: «Provedel prima scelta della Lazio, Silvestri...»

Nicolò Schira ha affrontato anche la questione relativa agli obiettivi della Lazio per la porta: Provedel in pole, Silvestri suggestione

Durante l’intervista a Lazio Style Radio, Nicolò Schira ha parlato in questi termini delle trattativa dei biancocelesti sul fronte portiere:

«La priorità della Lazio senza dubbio è Provedel, il ragazzo vuole andare a Roma. I biancocelesti non vorrebbero andare oltre i 4 milioni, perché lo reputano un buon portiere, ma pur sempre di 28 anni. Lo Spezia vorrebbe qualcosa in più, circa 5/6 milioni, poichè il 50% dei profitti di una futura rivendita andrà riconosciuto all’Empoli. I liguri, dunque, vorrebbero incassare 2,5-3 milioni di euro, la Lazio non vuole pagare più di 3,5-4 milioni, si è posta questa soglia e ora vedremo. La volontà del giocatore può essere importante, ma prima lo Spezia dovrebbe trovare un sostituto, tra i nomi sondati c’era Falcone, trasferitosi al Lecce, e Drągowski. Per quanto riguarda Silvestri la volontà dell’Udinese è di non cederlo. Nell’approccio, però, della Lazio con Rafaela Pimenta, che ha preso il posto di Mino Raiola nell’agenzia One, quando si è parlato di Romagnoli, ci si è confrontati anche per Silvestri. Può essere un’idea, com’era un’idea Terracciano su cui, però, la Fiorentina punta».

