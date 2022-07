Schira: «Se parte Luis Alberto arriva Ilic, Romagnoli...»

Nicolò Schira, noto esperto di mercato, ha parlato dei movimenti in entrata e in uscita della Lazio: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Lazio Style Radio, Nicolò Schira ha parlato così del mercato della Lazio:

«Gila è promettente. La Lazio ha battuto la concorrenza di altra squadre spagnole. Arriva per 6 milioni di euro e in caso di rivendita il 50% andrà al Real Madrid. Su Romagnoli manca ancora qualcosina da limare economicamente. Con un piccolo sforzo da entrambi le parti si può fare. Il giocatore così realizzerebbe il suo sogno da bambino e la Lazio si assicurerebbe un giocatore importante nonché tifoso. La Lazio punterebbe su di lui come non ha fatto il Milan in questi ultimi due anni e il club avrebbe finalmente quella bandiera che desidera da tempo».

CASALE – «Il ragazzo ha rifiutato l’offerta del Monza pur di venire alla Lazio. Mancano solo i dettagli inerenti i bonus. I rapporti tra le parti sono buoni. Secondo me ci sono tutti i presupposti per trovare una quadra».

SITUAZIONE LUIS ALBERTO – «La società vuole incassare almeno 25 milioni per Luis Alberto visto che deve il 30% della vendita al Liverpool. Per lui c’è la logica di cuore visto che il Siviglia è il club per cui tifava da bambino. Nel caso la Lazio ha praticamente già bloccato Ilic per sostituirlo».

IL RESTO DEL MERCATO – «Simeone viene valutato sui 20 milioni dal Verona. Varie società si sono interessate senza però affondare il colpo visto il prezzo. Saranno settimane importanti anche per Zaniolo con la Juventus pronta a fare la sua offerta. Prima però deve vendere De Ligt. Il Monza è su Candreva e Petagna e cova il sogno Mauro Icardi. Nel caso sarebbe clamoroso, senza dimenticare che hanno già preso Cragno, Ranocchia e Pessina. Di neopromossa ha solo il titolo».