Scarpa d’Oro 2019/20: Immobile in sesta posizione, ma se avesse tirato il rigore…

Ciro Immobile, a quota venti punti, occupa attualmente la sesta posizione della classifica per la Scarpa d’Oro

Ciro Immobile, dopo aver sfiorato la vittoria della Scarpa d’Oro due stagioni fa, può provare ad inseguire nuovamente il titolo. L’attaccante è arrivato a dieci gol in campionato ed ogni rete, ai fini della classifica, è stato moltiplicato per un coefficiente di 2, dal momento che l’Italia è tra le prime cinque del ranking Uefa. In questo momento, il bomber della Lazio occupa la sesta posizione, mentre in testa c’è Sorga del Flora Tallin con 28 punti, seguito da Lewandoski del Bayern Monaco a 26 e da Shkurin dell’Energetik-BGU Minsk, Kamil Wilczek del Bromby e Maumer Jankovic dell’Hammarby a 21. Qualora Ciro avesse realizzato il calcio di rigore, evitando di lasciar calciare Caicedo, sarebbe stato terzo in solitaria.